Москва, 16 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Телеканал «2×2» сменил логотип и концепцию впервые за 14 лет. Об этом 16 августа сообщает издание vc.ru.

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По данным СМИ, в эфирной сетке появятся тематические блоки. Среди них будет передача о косплее «Аруто ТВ» с косплеером Катей Mirasol, а также научно-популярное шоу «Топлес ТВ» с блогером Яном Топлесом.

ИА REGNUM напоминает, что телеканал «2×2» является первым коммерческим каналом в истории СССР и России, он существует с 1989 года. Основная часть его эфирного времени отведена под мультсериалы, многие из которых предназначены для зрителей старше 16 лет.