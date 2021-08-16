Москва, , 22:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об усилении общественного контроля в борьбе с коррупцией, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021−2024 годы, опубликованного 16 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Минцифры и Минтруду поручено до 1 октября 2024 года «принять меры по расширению информированности граждан о возможности их участия в осуществлении общественного контроля с использованием государственных интернет-ресурсов».

Кроме этого, двум ведомствам поручено до 20 апреля 2023 года рассмотреть вопрос о развитии существующих и создании новых интернет-ресурсов «в целях расширения участия граждан в осуществлении общественного контроля за нормотворческой и иной деятельностью федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, а также за деятельностью государственных и муниципальных организаций».

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