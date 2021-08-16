Лондон, 16 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Вокалист английской дэт-метал группы Cradle Of Filth Дни Филт намекнул на возможное сотрудничество с поп-исполнителем Эдом Шираном после того, как один из самых известных артистов современности рассказал, что в детстве «по-настоящему увлекался дэт-металом». Об этом сообщает портал NME.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Ширан рассказал об этом в недавнем интервью The Sun и сказал, что «никогда не думал» о том, чтобы направить свою собственную музыку в этом направлении. Однако это было «то, что я не был бы против создания». Филт также показал, что артисты вступали в контакт. «На самом деле я переписывался с ним по электронной почте», — сказал он порталу Kerrang! за кулисами на фестивале Bloodstock 2021.»Я думаю, что сотрудничество с Эдом Шираном было бы очень забавным. Было бы лучше, если бы мы сделали это для благотворительности, потому что, по крайней мере, это придало бы ему немного доверия. Очевидно, что для его публики это было бы похоже на «О боже, у него такой странный комичный парень», а для моей публики это было бы похоже на «О боже, это немного странно, не так ли?» Но я думаю, что в наши дни такие вещи вполне работают».

Ранее стало известно, что группа Cradle Of Filth планирует выпускать «сатанический» чай от лица своего бренда. Они придумали концепцию чаев во время записи своего предстоящего альбома.