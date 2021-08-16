16 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Американцы не воевали с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы проиграть им. Американцы там сменили тактику. Их цель иная, и не случайно военспецы Китая и России так плотно ездят по Средней Азии. Они понимают: настоящая война только начинается. Заказчик тот же. А кто станет провокатором, уже не важно.

Александр Халдей, , 23:20 — REGNUM (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мы бы не советовали в состоянии эйфории утверждать, что США в Афганистане потерпели поражение, как считают некоторые ура-патриотические эксперты и телеграм-каналы. Такой соблазн возникает, если верить, что США в Афганистане действительно преследовали те цели, которые декларировали. Но не следует считать американских стратегов настолько глупыми, что они не понимали афганской перспективы и верили в возможность демократизации Афганистана — это после ухода оттуда Британии и СССР.

Побег. США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поражением это было бы тогда, когда американская армия была бы разбита, а в США поменялся бы политический режим. Ничего этого не случилось. А значит, это не поражение, а изменение средств политики.

Не следует верить, что, входя в Афганистан, США верили в его реформируемость. Тогда они сделали бы всё возможное, чтобы создать там нормальную экономику — как в Японии, Южной Корее или Западной Европе. Но вместо этого США там ограничились созданием мирового центра производства героина. Не приложив никаких сил к созданию экономического базиса любой демократической надстройки.

Дональд Трамп во время визита в Афганистан. 2019 White House

Это значит, что в реальности США решили в Афганистане свои задачи, и продолжать там находится уже бессмысленно. Что это были за задачи? Создание базовых условий для дестабилизации Китая и России. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США никогда не хотели извести под корень — иначе они бы это сделали. Вашингтон лишь хотел заставить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) слушаться.

Но Вашингтон (как и все прочие) понимал, что вакуум власти после их ухода немедленно будет заполнен. Они знали прекрасно, что их режим не имеет опоры в массах и не способен к существованию без них. То, что в США давали друге прогнозы, не значит, что там в них реально верили. То, что они не создали социальной базы для своих марионеток, говорит о том, что они не собирались после ухода на них опираться.

Афганцы facebook.com/ARG1880

Британцы это хотели, и там, где хотели, это делали. В Индии, в Гонконге, на Ближнем Востоке влияние Лондона сохраняется. Даже если оно обменяно у Вашингтона на деньги и территории. Неужели США не могли бы применить эти технологии при желании? Сложно сказать — ведь они даже не попытались. Ограничились содержанием нескольких марионеток.

То есть США использовали срок пребывания в Афганистане для создания нужных им условий. Вторжение в Афганистан позволяло контролировать наркотрафик, налаживать контакт с исламистскими группами, просто занять территорию, чтобы не пускать туда конкурентов. Афганистан был рычагом влияния на процессы в других регионах.

Когда Россия и Китай усилились и стали налаживать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свои связи, а на Ближнем Востоке Россия вошла в Сирию и вместе с Китаем сработалась с Ираном, сидеть в Афганистане стало бессмысленно. Теперь на цели США будет работать афганский вакуум, заполненный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все понимают, что когда они войдут во власть и укрепятся в ней, США найдут массу рычагов побуждения их к нужным действиям.

Афганцы U.S. National Archives

Можно сказать, что США ушли, чтобы остаться. Они перешли к стратегии непрямых действий. И с американцами в Афганистане мы ещё много раз столкнёмся. Остались их агентурные сети, связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посредники.

Это не поражение, а смена тактики. Американцы не были так глупы, чтобы всерьёз намереваться строить в Афганистане демократию на основе коалиции. Деньги для американцев ничего не значат, они их печатают. Не стоит ловить Байдена за язык — он говорит это для внутренних предвыборных целей.

Американцы не воевали с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы проиграть им. Американцы там сменили тактику. Их цель иная, и не случайно военспецы Китая и России так плотно ездят по Средней Азии. Они понимают: настоящая война только начинается. Заказчик тот же. А кто станет провокатором, уже не важно.