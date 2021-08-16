Скопье, 16 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. В Северной Македонии с 16 августа в рестораны, на концерты или на стадионы смогут попасть только граждане, которые имеют или уведомление о пройденной вакцинации от коронавируса, или справку о том, что они переболели COVID-19. Об этом сообщила новостное агентство СРНА.

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При этом справка о перенесенном заболевании действует всего 45 дней. После этого срока даже переболевшие ковидом, если они захотят сходить в ресторан, на концерт или на стадион, должны предъявить справку о пройденной вакцинации.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче призвал граждан привиться от коронавируса и подчеркнул, что «вакцины безопасны и эффективны».

Напомним, что решение об ужесточении мер борьбы с эпидемией коронавируса в Северной Македонии ранее принял премьер-министр страны Зоран Заев. Такое решение было продиктовано ухудшением эпидемиологической ситуации, отметил он.