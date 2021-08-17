Москва, 17 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Москва улучшила позиции в рейтинге городов Европы с наиболее благоприятными условиями для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Видение бизнеса

Речь идет о международном рейтинге Tech Cities of the Future аналитического агентства fDi Intelligence. В нем Москвы поднялась на четыре строчки и заняла 14-е место среди 76 городов Европы, опередив Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. В тройку лидеров списка вошли Лондон, Париж и Дублин. При этом по показателю «Экосистема стартапов» российская столица вошла в топ-10 рейтинга, заняв шестое место в этом разделе.

«Технологическое предпринимательство — перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти. Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития — возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы», — сказала Сергунина.