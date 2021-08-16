Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 22:27 — ИА Регнум. 16 июля издание Bild сообщило, что 22-летний фланговый нападающий берлинской «Герты» и олимпийской сборной Бразилии U23 по футболу Матеуш Кунья отклонил контрактное предложение санкт-петербургского «Зенита». Ранее сообщалось, что предложение «Зенита» также отклонил форвард «Торино» Андреа Белотти.

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В дебютном матче нового сезона с «Кельном» (1:3) Матеуш Кунья провел на поле 65 минут, за которые успел отметиться результативной передачей.

Матеуш Кунья перешел в «Герту» 31 января 2020 года из «Ред Булл Лейпцига» за 18 миллионов евро. На данный момент стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В составе олимпийской сборной Бразилии U23 Кунья стал победителем прошедших Олимпийских игр. В пяти матча нападающий набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас.