Вашингтон, 16 августа, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс планирует дать интервью журналистке Опре Уинфри. Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на свой источник.

Instagram.com britneyspears Бритни Спирс

По данным СМИ, Спирс планирует рассказать свою правду об опекунстве со стороны её отца Джейми Спирса. «Многие издания обращались к Бритни с просьбой дать интервью, но Опра была её первым выбором», — говорит инсайдер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джейми Спирс решил отказаться от опеки над дочерью. Однако он сделает это только после того, как ему найдут замену для контролирования финансов певицы.