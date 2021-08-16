Луганск, 16 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Ответный огонь по позициям украинских боевиков открыли военнослужащие Народной милиции ЛНР в ответ на обстрелы со стороны ВСУ населённых пунктов республики 16 августа, сообщили в пресс-службе луганского оборонного ведомства.

Цитата из к/ф «Ополченочка». Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Заряд

«В связи с отсутствием адекватной реакции украинской стороны на задействованный нами координационный механизм, предусмотренный пунктом «е» мер по усилению режима прекращения огня, руководствуясь приказом главнокомандующего Народной милиции ЛНР, в целях подавления огневой активности противника, угрожающей жизни мирных жителей и военнослужащих, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь», — заявили в Народной милиции республики.

Напомним, трижды с начала суток 16 августа ВСУ атаковали территорию ЛНР. Так, район Золотого-5 был обстрелян трижды: противотанковыми управляемыми ракетами, из миномётов калибра 120 мм (семь мин) и из станкового противотанкового гранатомёта.