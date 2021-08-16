Москва, 16 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Немецкий маэстро хоровой музыки Фридер Берниус посетит Москву в конце ноября с мастер-классом для молодых хормейстеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор ансамбля Arielle Эльмира Дадашева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Слушая музыку

В период с 21 по 27 ноября 2021 года в Москве состоится стажировка хоровых дирижеров под руководством немецкого маэстро. За этот период участники образовательного мероприятия примут участие в репетициях хоровых коллективов, получат рекомендации от своих наставников в лице самого Фридера Берниуса и одного из ведущих представителей российской хоровой дирижерской школы Алексея Петрова, а также проведут работу с тремя хоровыми коллективами, включая ансамбль ARIELLE.

Итогом мастер-класса станет масштабный концерт в Московском международном Доме музыки, где стажеры смогут совместно исполнить классику российского и немецкого хорового искусства со своими наставниками.

Вокальный ансамбль ARIELLE — молодой профессиональный коллектив, ориентированный на мир музыки a cappella. За свою семилетнюю историю смог сыскать признание как у публики, так и у критиков, являясь регулярным участником оперных премий «Золотая маска» и «Онегин».