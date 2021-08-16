Москва, 16 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Первый канал объявил имена наставников десятого сезона проекта «Голос». Информация об этом 16 августа появилась на сайте вещателя.

Rpo Александр Градский

«В юбилейном сезоне шоу «Голос» заветные красные кресла займет «золотой» состав наставников», — говорится в сообщении. В команду менторов войдут исполнители Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский.

ИА REGNUM напоминает, что именно этот состав наставников был самым первым в российской версии шоу «Голос». Однако, начиная с четвёртого сезона, их кресла заняли другие музыканты.