16 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 23:28 — REGNUM США перенаправили 16 августа дополнительные войска в столицу Афганистана Кабул, чтобы взять под контроль ситуацию в аэропорту, где воцарился хаос после того, как президент Афганистана бежал из страны в выходные, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили контроль над президентским дворцом, практически завершив 20-летнюю кампанию Штатов в том виде, в котором она началась: под властью террористов.

Эвакуация. Афганистан. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом президент США Джо Байден еще не разу не обратился к нации с речью о падении Афганистана. Его первое выступление состоится сегодня в 22:45 по МСК.

В понедельник, 16 августа, Пентагон также объявил, что в Кабул будет отправлено еще больше войск. В столице скоро будут находиться 6 тыс. американских военнослужащих. Сейчас там находятся 2500 человек.

Объявление поступило на фоне того, как американские войска открыли в аэропорту стрельбу в воздух, чтобы не дать гражданским лицам выбежать на взлетную полосу.

«Толпа вышла из-под контроля. Стрельба была произведена только для того, чтобы разрядить хаос и предотвратить штурм толпой взлетно-посадочной полосы», — сообщили источник агентству Reuters.

Джо Байден во время визита в Афганистан. 2009 U.S. Air Force

Однако остановить афганцев не удалось, и некоторые настолько отчаялись, что, схватившись за крыло американского самолета, поднялись в воздух. Позже в сети появились кадры, на которых видно, как два человека падают с огромной высоты с крыла самолета.

В свою очередь Госдепартамент США и Пентагон пообещали ускорить эвакуационные рейсы для афганцев, служивших в американской миссии, после того как будет успешно эвакуировано посольство США. По сообщениям, к утру понедельника американские войска установили большие заграждения и блокпосты на улицах вблизи аэропорта в попытке замедлить и контролировать бегущее население. Американские пользователи Twitter бурно обсудили происходящее под соответствующей публикацией ABC News.

«Прекратите постить эти видео. Напомните стране, что Трамп подписал соглашение о выводе войск в начале 2020 года. Прекратите показывать эти ловушки», — пишет @ideaseeker0707.

Отметим, что экс-президент США Дональд Трамп действительно поднимал вопрос о выводе американских военных из Афганистана, однако окончательное решение принял именно нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Данный комментарий иллюстрирует отношение части американской публики, отказывающейся видеть проблемы в политике администрации Байдена. Начиная защищать и оправдывать президента-демократа, они переключают внимание на Трампа.

Нашлись пользователи, которые посчитали, что переводить стрелки на Трампа в данном вопросе глупо.

«Чтобы свалить это на Трампа, нужно очень постараться. Решение о том, когда и как выводить войска, было за Байденом!» — отвечает @mbrat42.

«Удивительно, что люди обвиняют Трампа, в то время как Байден контролирует ситуацию уже 6 месяцев. Он ничего не сделал, чтобы остановить террористов после того, как они не выполнили условия соглашения», — продолжает @Stonefoxcapital.

«Но Байден мог легко остановить это… он знал, что это происходит, и он мог просто сказать «нет, этого не будет», и этого бы не произошло, так что в конце концов именно Байден позволил этому случиться», — подчеркивает @duckerdy.

«То есть вы не хотите, чтобы СМИ уничтожали имидж Байдена, но когда они делали это с Трампом, всё было нормально! Вы отчаянно хотите, чтобы его изобразили каким-то богом, хотя он такой же, как и остальные политики», — комментирует @ramirez_sammhy.

В сети были пользователи настолько неосведомленные, что они не поняли, почему бегущие афганцы являются проблемой США.

«Я не понимаю, почему и как это является проблемой США?!» — написала @kar1334 и получила ответ от @Rob8729: «Эммм… ну потому что мы создали эту проблему».

Другие осудили жителей Афганистана, не посчитав, что они заслуживают сочувствия.

«Если бы только афганцы боролись за свою свободу так же отчаянно, как они убегают в США», — осуждает @vwgtivw.

«Как много мужчин, отказавшихся защищать родину и семью. США давали им оружие и обучение, а они просто убежали в аэропорт, умоляя США о дальнейшей поддержке. Тысячи американских солдат погибли, сражаясь с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на отсутствие у них семей в этой стране. США потратили триллионы», — негодует @Stupend61057969.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту Кабула, где скопилось много людей в надежде покинуть Афганистан, были убиты двое вооружённых мужчин. Эти люди были убиты, когда приблизились к американским военным.

Американские власти отправили в Кабул ещё тысячу военных, чтобы удержать под контролем ситуацию с эвакуацией. Ранее в Кабуле в аэропорту погибли семь человек: кто-то в давке, а кто-то цеплялся за взлетающий самолёт.