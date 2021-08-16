Рим, 16 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Вывод войск США из Афганистана при Джозефе Байдене превратился в беспорядочное бегство, заявила в понедельник, 16 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджи Мелони

Комментируя решения и действия партнеров по НАТО, лидер итальянской оппозиции отметила, что «президентство Байдена началось худшим из возможных способов».

«Именно этого мы, впрочем, и опасались», — добавила Мелони.