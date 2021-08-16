Москва, , 22:06 — REGNUM Правительство России подготовит предложения по совершенствованию порядка отчёта чиновников о доходах, расходах и имуществе, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021−2024 годы, утверждённого 16 августа президентом России Владимиром Путиным.

«Правительству до 15 октября 2021 года представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в документе

Кроме того, правительство должно до 10 июня 2023 года проанализировать действующие ограничения на получение подарков отдельными категориями чиновников и подготовить предложения по «совершенствованию правовой регламентации» данного вопроса.