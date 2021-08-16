Мурманск, 16 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. За неделю в Мурманской области от ковида привились 13 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе. «Всего прививку от коронавирусной инфекции в регионе сделали 204 тысячи человек. Это более 58,5% от запланированного объема», — сообщили в штабе. В регионе прививочную кампанию обеспечивают 49 бригад, 33 из них — прививочные бригады 12 подведомственных региональному минздраву медорганизаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении от ковида находятся 11,7 тысячи человек.