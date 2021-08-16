Белград, 16 августа, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в ходе своего визита в Ливан 17 и 18 августа подарит этой стране 40 тысяч доз вакцины «Спутник-V». Об этом сообщил сербский МИД 16 августа.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

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Подарок Сербии в аэропорту Бейрута примет вице-премьер, министр обороны и министр иностранных дел Ливана Зейна Акар.

Глава сербской дипломатии в Бейруте встретится также с президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром Хасаном Диабом и спикером парламента Набихом Берри.

Селакович встретится и с командующим ливийской армии, генералом Жозефом Ауном, и посетит сербских военных, которые служат в рамках миссии ООН в Ливане.

Напомним, что российская вакцина «Спутник-V» с мая 2021 года производится в Сербии.