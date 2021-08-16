Лампедуза , Италия, , 22:01 — REGNUM Власти Италии должны обратиться к партнерам по ЕС с требованием о проведении переговоров с властями Ливии для изменения ситуации с нелегальной миграцией, заявила в понедельник, 16 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Мигранты. Италия

Порты Ливии должны быть закрыты для мигрантов, на территории самой этой страны должны быть обустроены центры, где будут изучать обстоятельства каждого отдельного дела и решать, кто из потенциальных «беженцев» действительно нуждается в убежище, отметила она.

Таковых граждан ЕС должен забирать себе, всех прочих (экономических мигрантов) — нет, уверена лидер итальянской оппозиции.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.