Оппозиция Италии предлагает делить мигрантов на том берегу
Лампедуза , Италия, 16 августа, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Власти Италии должны обратиться к партнерам по ЕС с требованием о проведении переговоров с властями Ливии для изменения ситуации с нелегальной миграцией, заявила в понедельник, 16 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
Порты Ливии должны быть закрыты для мигрантов, на территории самой этой страны должны быть обустроены центры, где будут изучать обстоятельства каждого отдельного дела и решать, кто из потенциальных «беженцев» действительно нуждается в убежище, отметила она.
Таковых граждан ЕС должен забирать себе, всех прочих (экономических мигрантов) — нет, уверена лидер итальянской оппозиции.
После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.
В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.
Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.