Москва, 16 августа, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Блогер и модель Мария Миногарова поделилась с подписчиками новостью о смерти её близкого друга Дачи Зухбая. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте с их общими фото.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мой самый лучший, самый красивый мальчик дискотеки… Мой хороший. Вчера утром не стало нашего друга Дачи», — написала Миногарова. В историях профиля она, рыдая, рассказала, что причиной смерти Зухбая стал коронавирус.

Ранее Мария Миногарова дала интервью журналистке Ирине Шихман. В нём она рассказала о смерти близкой подруги из-за коронавируса.