Луганск, , 21:57 — REGNUM Район Золотого-5 (ЛНР) подвергся миномётному и ракетному обстрелу со стороны украинских боевиков вечером 16 августа, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Война Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР

Атаку ВСУ начали в 18:05 мск: по району населённого пункта боевики выпустили шесть миномётных мин калибра 120 мм и одну противотанковую управляемую ракету.

Напомним, за сутки 15 августа украинские боевики трижды обстреляли территорию ЛНР: район Золотого-5 был дважды атакован из ручного противотанкового гранатомёта, автоматического станкового гранатомёта (АГС) и стрелкового оружия, населённый пункт Лозовое один раз обстреляли из АГС.

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