Москва, 16 августа, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В России за июль 2021 года введено 7,44 млн квадратных метров жилья, что на 30% больше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщил 16 августа вице-премьер Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

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За период с января по июль, по его словам, введено уже 43,9 млн квадратных метров жилья, что также на 30% больше, чем годом ранее.

«Усиленно работаем над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства сохранилась в течение всего года и мы смогли превзойти рекордный показатель 85,5 млн метров жилья за год», — написал вице-премьер.

Согласно данным Росстата, за 2020 год в России было введено 82,2 млн квадратных метров жилой недвижимости, что на 143 тысячи квадратных метров превысило показатель предыдущего года.