Тегеран, 16 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. 16 августа представитель Организации гражданской авиации Ирана объявил о переносе всех рейсов между Ираном и Афганистаном до дальнейшего уведомления. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Пресс-секретарь Организации гражданской авиации Исламской Республики Иран Мохаммад Хасан Зибахш заявил: «Центр управления полетами аэропорта Кабула объявил, что невозможно совершить поездку в эту страну воздушным транспортом из-за того, что система этого аэропорта вышла из строя и перешла под контроль ООН».

Он отметил, что все небо Афганистана закрыто, подчеркнув: «До того, как афганцы выпустили эту ноту, иранская авиакомпания Mahan Airlines объявила об отмене своих рейсов в Кабул»

Пресс-секретарь также подчеркнул, что в настоящее время до дальнейшего уведомления иранские авиалайнеры не будут выполнять никаких рейсов в Афганистан.

Что касается недавней катастрофы афганского самолета в Узбекистане, Зибахш сообщил: «Ряд афганских беженцев направлялись в Узбекистан, однако страна не позволила им приземлиться, в связи с чем после того, как у самолета закончилось топливо, самолет, к сожалению, разбился».