Тегеран, 16 августа, 2021, 22:13 — ИА Регнум. 16 августа командующий полицией иранской провинции Систан и Белуджистан объявил об аресте четверых контрабандистов и конфискации 923 килограммов запрещенных наркотиков в ходе вооруженного столкновения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан второй бригадный генерал Ахмад Тахери сообщил эту новость, заявив, что полицейские силы получили сведения о передаче партий наркотиков из южных районов в северные провинции страны.

В ходе этой операции члены банды, которые пытались переправить наркотики с помощью трех транспортных средств, были обнаружены сотрудниками полиции на одном из основных маршрутов в городе Хаш.

По словам Тахери, полицейские силы арестовали четырех контрабандистов и изъяли три транспортных средства, в дополнение к конфискации 923 килограммов запрещённых веществ, содержащих опий.