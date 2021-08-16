Москва, 16 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) высказалась относительно скандала, связанного с поведением рэпера Soda Luv (настоящее имя — Владислав Терентюк). Об этом 16 августа пишет портал MediaLeaks.

Скриншот с YouTube Инстасамка

Как отмечает портал, Инстасамка оскорбляла рэпера, осуждая его поступок. «Если та переписка с 15-летней девочкой правда… скажите этому уроду помыться и почистить свой кривозубый, жёлтый рот с «Туалетным Утёнком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в телеграм-каналах появились скриншоты переписки Soda Luv с 15-летней фанаткой, от которой он требовал интимные фотографии и видео. Однако сам рэпер опроверг все обвинения, назвав сообщения «фейками».