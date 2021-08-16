Тегеран, 16 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. 16 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что международное сообщество должно обратить внимание на новые потоки перемещенных афганцев на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на последние события в Афганистане Хатибзаде заявил, что власти страны внимательно следят за развитием событий и находятся в контакте со всеми сторонами.

Указав на историческую, цивилизационную и культурную общность между Ираном и Афганистаном, он подчеркнул, что Иран, как всегда, находится с афганским народом и сделает все возможное для достижения мира и спокойствия в этой стране.

Выразив обеспокоенность по поводу эскалации насилия в афганской среде, дипломат заявил, что Исламская Республика Иран призывает все стороны уменьшить насилие, сохранять спокойствие и стремиться к мирным решениям посредством диалога.

«Исламская Республика Иран твердо надеется, что жизни, имущество и честь всех людей, особенно безоружных гражданских лиц, будут защищены от любой агрессии, при этом все стороны проявят сдержанность и предусмотрительность в этом отношении и не позволят насильственным группам управлять страной», — отметил он.