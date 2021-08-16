Приштина, , 22:47 — REGNUM В Косово и Метохии закончился прием заявок для участия на муниципальных выборах 17 октября. Об этом сообщили сербские СМИ 16 августа.

Выборы launedekeg.wordpress.com

По предварительной информации, о своем желании участвовать в выборах заявило 50 политических субъектов, среди них и кандидаты от партии косовских сербов «Сербский список».

Директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович заявил, что только кандидаты от «Сербского списка» пользуются поддержкой Белграда.

«Неоднократно сербы в Косово и Метохии ощущали на собственной шкуре, как дорого обходится, когда между нами нет единства. Поэтому «Сербский список» сегодня — это крепость, которая охраняет сербское единство в нашем южном краю, наш национальный столп и гарант нашего выживания в крае», — процитировал телеканал РТС слова Петковича.

Напомним, что ранее в сербском муниципалитете Грачаница свою кандидатуру на муниципальных выборах выдвинул серб Бранимир Стоянович. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.