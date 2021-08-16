Тегеран, 16 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. 16 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 98 483, причем 655 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 655 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 98 483», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 41 194 новых случая заражения COVID-19, при этом 5044 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 757 157 пациентов из общего числа 4 467 015 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7379 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 15 454 351 иранец получили первую дозу вакцины против коронавируса.