Тегеран, 16 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. 15 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что пять представительств страны, которые ранее располагались по всему Афганистану, теперь осуществляют свою деятельность из столицы страны Кабула. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания в ответ на вопросы журналистов о положении миссий Исламской Республики Иран в Афганистане.

Дипломат отметил, что из пяти миссий Ирана в Афганистане, а именно в Кабуле, Мазари-Шарифе, Джелалабаде, Герате и Кандагаре, сотрудники трех представительств в настоящее время работают из Кабула.

По определенным причинам закрытие этих трех офисов не было обнародовано, однако в настоящее время в вышеупомянутых представительствах присутствуют только три охранника и несколько местных сотрудников.

Далее Хатибзаде отметил, что в Кабуле численность персонала была резко сокращена до такого размера, который не позволял бы нарушать выполнение рутинных задач.

Представитель министерства иностранных дел заявил, что иранские дипломаты и сотрудники миссии находятся в безопасности и не имеют проблем с возвращением в Иран, однако предпочли пока остаться в миссии.