Тегеран, 16 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. 15 августа глава Организации по спасению и оказанию чрезвычайной помощи Общества Красного Полумесяца Ирана призвал пять провинций обеспечить состояние повышенной готовности из-за недавнего землетрясения в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мехди Валипур призвал Общество Красного Полумесяца в провинциях Тегеран, Кум, Семнан, Альборз и Мазандаран быть начеку.

Землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера потрясло провинцию Тегеран 15 августа в 17:11 по местному времени. Землетрясение произошло на глубине 8 километров в районе Бумеен на границе Тегерана и Мазандарана.

Эпицентр землетрясения находился на 51,87 градуса долготы и 35,82 градуса широты. До сих пор не было опубликовано никаких сообщений о вероятных жертвах или ущербе имуществу.

Иран — одна из наиболее сейсмически активных стран в мире, место, где пересекаются несколько крупных разломов, которые охватывают не менее 90% территории страны. В результате этого землетрясения в Иране происходят часто и являются достаточно разрушительными.