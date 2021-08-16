Тегеран, 16 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. 15 августа первый грузовой поезд из Казахстана прибыл в Иран по международной железной дороге Инчеборон. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал-губернатор иранской провинции Голестан Хади Хакшенас выразил надежду, что прибытие поезда в Иран станет началом роста региональной торговли, заявив, что железная дорога может в значительной степени снизить транзитные расходы.

По словам Хакшенаса, железная дорога Инчеборон, расположенная в сухом порту Инчеборон и зоне свободной торговли, имеет привилегию соединять страны ЕАЭС с Ираном.

Железная дорога Инчеборон является частью коридора Север — Юг, который может осуществлять значительную долю железнодорожных перевозок Содружества Независимых Государств (СНГ).

Инчеборон расположен на самой северной границе Ирана и граничит с Туркменистаном. Он находится в 80 километрах к северу от Гонбад-Кавуса в провинции Голестан, северный Иран.