Тегеран, 16 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Взрыв наземной мины, оставшейся с ирано-иракской войны в Дехлоране (западный Иран), унес жизнь одного человека и нанёс серьезные ранения еще двоим, заявил представитель медицинской службы провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 августа.

Выступая перед журналистами IRNA, Абдолсахеб Шарифи заявил, что взрыв произошел в деревне Чам Хенди (округ Дашт Аббас).

Он отметил, что на место происшествия были направлены силы МЧС и вертолет.

Во время войны, навязанной Ирану, армия бывшего баасистского режима установила 16 миллионов наземных мин на более чем 4200 000 гектарах земель в иранских провинциях, граничащих с Ираком.

Несмотря на то, что минные районы были разминированы, взрывы мин и других взрывных устройств, оставшихся после войны, часто приводят к гибели людей и ранениям.