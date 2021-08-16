Тегеран, , 22:16 — REGNUM 15 августа глава Общества Красного Полумесяца Ирана заявил, что в стране вновь был произведён импорт вакцины против коронавирусной инфекции, при этом миллион доз вакцин уже доставлено в министерство здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Карим Хеммати заявил, что Красный Полумесяц импортировал 1,11 миллиона доз вакцины против COVID-19 в качестве 14-й партии, которую страна закупила в Китае при посредничестве Красного Креста.

Он отметил, что Иранское общество Красного Полумесяца к настоящему времени закупило и импортировало 15 960 000 доз вакцины против COVID-19.

В последнее время в Иране наблюдается резкий рост числа новых случаев заболевания и смертей, связанных с последней волной распространения коронавируса в стране. 14 767 598 человек получили первую дозу вакцины в Иране, из них 3 813 628 человек приняли вторую дозу.