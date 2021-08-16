Москва, 16 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Политический деятель Ксения Безуглова стала гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Запись её интервью доступна на канале журналистки Ксении Собчак с 16 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Собчак

На видео Безуглова рассказала об аварии, из-за которой она оказалась на инвалидной коляске, об участии в конкурсе «Мисс мира», а также взаимоотношениях с мужем. Зрители оценили героиню нового выпуска шоу Собчак.

«Уникальная девушка!!! Нет слов одни эмоции позитивные!!!» — прокомментировала Tatiana Covat.

«Замечательная героиня, такая светлая сильная девушка!!! Желаю Ксении успехов во всех ее начинаниях! Очень интересный выпуск!!!» — поделился своими впечатлениями пользователь Аля Зима.

«Ну невозможно не восхититься Ксенией, такие милая, хрупкая девушка, а такая сильная, не сломалась, а наоборот, и столько всего хорошего делает для других, молодец!» — пишет Татьяна Иванова.

ИА REGNUM напоминает, что Ксения Безуглова является членом совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, в 2012 году она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Мира» среди девушек на инвалидных колясках. С 2006 года политик состоит в браке с предпринимателем Алексеем Безугловым, с которым воспитывает троих детей.