Москва, , 21:31 — REGNUM Национальный план противодействия коррупции в России на 2021−2024 годы утверждён президентом страны Владимиром Путиным. Текст соответствующего указа опубликован 16 августа на сайте Кремля.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно указу, руководителям федеральных органов исполнительной власти поручено обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренную этим планом, и внести до 1 октября 2021 г. соответствующие изменения «в планы противодействия коррупции федеральных органов исполнительной власти».

Отмечается также, что до 1 октября 2021 г. должны быть представлены доклады о результатах исполнения вышеуказанного поручения.

Расходы на реализацию нововведения должны будут осуществляться «в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным государственным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций». Указ вступил в силу 16 августа.

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