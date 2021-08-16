Минск, 16 августа, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении из резервного фонда президента Белоруссии средств на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 81 ребенка из Сирии и 23 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». Об этом 16 августа сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах, — сказано в официальном комментарии. — Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере с этими странами, популяризации истории и культуры Белоруссии, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом».

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