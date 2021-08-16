Кабул, , 21:07 — REGNUM О нападении, которое произошло на его резиденцию, написал 16 августа афганский министр иностранных дел Мохаммад Ханиф Атмар в Twitter.

Ханиф Атмар Mgimo.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Указав, что нападению также подверглись его коллеги, Атмар добавил, что дипломаты скрываются в «безопасном месте» и намерены транслировать свою позицию в интернет.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что членам свергнутого афганского правительства Афганистана ничего не угрожает.

Бывший премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил президента Ашрафа Гани за бегство из страны в сложной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае комментируют смену власти в Афганистане