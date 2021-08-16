Йошкар-Ола, 16 августа, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В Марий Эл в период с 17 по 20 августа местами на территории республики сохранится высокая пожароопасность лесов — четвертый класс. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ИА REGNUM Жара в городе

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Спасатели призывают жителей республики быть внимательными и осторожными.

По данным Марийского центра по гидроометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанный период ожидается жаркая погода преимущественно без осадков. Так, ночью 17 августа температура воздуха составит +13…+18ºС, в дневные часы воздух прогреется до +25…+30ºС. 18 августа в темное время суток будет +14…+19ºС, днем столбики термометров поднимутся до +27…+32ºС. Днем 19 августа жара достигнет отметки +34ºС.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение рабочей недели жаркая погода без осадков сохранится во многих регионах Приволжского федерального округа. Температура воздуха выше +30ºС ожидается в Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областях, а также в Удмуртии, Татарии и Чувашии.