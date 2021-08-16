Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 16 августа, 2021, 21:04 — ИА Регнум. В Ямальском районе ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек на реке Тидиби Яха, в том числе восьмилетнего ребёнка. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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Предварительно установлено, что вечером 15 августа 2021 года семья местных жителей на моторной лодке «Казанка 5м3» возвращалась по реке Тидиби Яха домой в село Новый Порт. К месту назначения они не прибыли. В результате поисков в реке обнаружены тела двух женщин и ребёнка. Все они были без спасательных жилетов. Продолжаются поиски тела отца семейства.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).