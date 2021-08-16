Челябинск, 16 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. В Челябинске бездомный отправится в колонию за жестокое убийство собутыльницы. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено 30 апреля 2020 года. Во время распития спиртного между гражданами возник конфликт. Нападавший ударил женщину в голову, а затем облил бензином и поджёг. В больнице пострадавшая скончалась.

Суд назначил подсудимому 16,5 года заключения. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.