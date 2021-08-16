Пекин, , 21:02 — REGNUM Китайские СМИ, комментируя последние события в Афганистане, обращают внимание на отъезд из страны теперь уже по сути бывшего президента Ашрафа Гани. Об этом, в частности, сообщает Синьхуа, подчеркивая, что низвергнутый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава государства написал в «Фейсбуке», что оказался перед трудным выбором. Если бы президент остался в Кабуле, то погибло бы множество афганцев, а столица оказалась бы разрушенной.

Синьхуа также отмечает, что, как сообщило таджикское информагентство «Азия-плюс», А. Гани явным образом не заявлял об отставке, и прибыл в Таджикистан в сопровождении ряда официальных лиц прежней власти. Далее, как сообщается, А. Гани отправится в другую страну, однако его канцелярия эту информацию не подтвердила.

Между тем, глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в сообщении о бегстве А. Гани назвал его «бывшим президентом».