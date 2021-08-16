Станислав Тарасов, 16 августа 2021, 21:14 — REGNUM Cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24» выступил с примечательным заявлением относительно перспектив в выстраивании отношений между Россией и руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое взяло под свой контроль Кабул. По его словам, оно «давно показало себя более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана». Кабулов также отметил, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдают договоренности, связанные с безопасностью в афганской столице посольств России и государств Центральной Азии». При этом он уточнил, что «Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников».
«Обратите внимание, все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение, потому что за бездарность убежавшей власти не должен народ отвечать, — подчеркнул спецпредставитель президента. — У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и новая власть ведет прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам». Более того, по мнению Кабулова, процесс вывода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН, и «когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты».
Опять-таки, по его словам, «в российском внешнеполитическом ведомстве удовлетворены мирным переходом административных столиц Афганистана под управление новой власти», и «если новая власть будет вести себя именно так и в дальнейшем станет соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, тому и быть». Кстати, появились сообщения о том, что сейчас готовятся переговоры с политическим лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдулом Гани Барадаром на «нейтральной» территории — в Дохе. А то, как выстраивала Москва свои отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), многие эксперты относили и пока относят к разряду так называемой «экспериментальной дипломатии».
Как и на каких условиях обе стороны вступили в диалог, остается пока неясным. К тому же и американцы, имея за спиной в Кабуле «свое» правительство президента Ашрафа Гани, также вели с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала закулисные, а потоми открытые переговоры. Уже сам этот факт предполагал наличие как у Вашингтона, так и Москвы определенных закулисных договоренностей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, кстати, проявило себя в момент переговоров о «мирной передаче власти» талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а фактически — об условиях капитуляции афганского правительства. И каждый получил свое. По некоторым сведениям, США вели этот процесс в контакте Пакистаном.
Россия тоже вела свою «игру», хотя ее партнеры по переговорам, кроме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остаются неизвестными. Но именно наличие таких договоренностей объясняет многие неожиданные странности последних недель и дней: сдачу почти без боя талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала почти 200 сельских уездов, затем 30 афганских городов и, наконец, Кабула. В том же ряду — внезапный отказ США от ранее обещанной воздушной поддержки афганских силовиков. Что дальше? Пока Москва, судя по словам Кабулова, взяла паузу и заявила, что на данном этапе не готова признать законность воцарившейся в Кабуле новой власти.
Она сохраняет в столице своих дипломатов, несмотря на то, что США и многие другие западные страны эвакуируют оттуда своих представителей. Кстати, сразу после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов встретится с их координатором по обеспечению безопасности, чтобы обсудить «детали на более долгосрочную перспективу». Дальше, по мнению многих экспертов, Кремль будет избегать резких движений и внимательно наблюдать за тем, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут расправляться с прозападной афганской политической элитой и разрушать созданную за 20 лет либерально-атлантическую инфраструктуру. Но трагизм современной ситуации в Афганистане заключается в том, что на грани катастрофы оказался весь модернистский образованный слой страны.
Он был куда меньше по численности в 1978 году, когда после Саурской революции раскололся на просоветскую и прозападную часть. Первая делала карьеры, вторая выбрала эмиграцию — внутреннюю или всё чаще внешнюю. После краха Наджибуллы в 1992-м многие просоветские бежали из страны, а прозападные не вернулись из-за вспыхнувшей гражданской войны между моджахедами. К тому времени, когда в Кабул в 1996-м вошли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), этот слой в стране предельно истончился, старое размежевание стало терять актуальность. Нынешнее быстрое переформатирование власти в Афганистане не только разрушает институты прежней республиканской системы, сформированной в стране за последние два десятилетия по западной модели, но и обнуляет планы создания коалиционного инклюзивного правительства, делая нереализуемой главную задачу, которая официально провозглашалась дипломатией последних месяцев.
Новая кабульская администрация только создается, и трудно сказать, насколько она будет наполнена друзьями Кремля и сколь влиятельными они окажутся в будущей конфигурации афганской власти. В тоже время в Москве ни у кого нет сомнений, что на ее южных рубежах появился новый исламистский режим и что в обозримом будущем это направление может стать чуть ли не главным во внешней политике России на Ближнем и Среднем Востоке. Тут всё очевидно: пять бывших союзных республик СССР в непосредственной близости от Афганистана, причем во всех из них местные элиты мало чем отличаются от бегущей сейчас из страны кабульской «элиты». И еще. Кабулов заявил, что в Афганистане «у нас есть план «Б» на случай, если уровень безопасности российской дипмиссии будет недостаточен. Одним словом, как всегда: Восток — дело тонкое.