Сочи, Краснодарский край, 16 августа, 2021, 20:55 — ИА Регнум. 16 августа на стадионе «Фишт» «Сочи» в рамках заключительного матча четвертого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 разгромил подмосковные «Химки» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Максим Барсов (17' Ивелин Попов) и Ивелин Попов (54'Николай Бурмистров, 75' Николай Бурмистров). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Эдгар Брещанов / soccer.ru Ивелин Попов

Единственную желтую карточку на 79-й минуте получил 23-летний шведский центральный полузащитник Бесард Сабович.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Дмитрий Чельцов | Игорь Князев.

Статистика матча («Сочи"/ «Химки»)

Удары 11/5

Удары в створ 7/3

Владение 54%/46%

Угловые 4/6

Нарушения 6/5

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Состав Джанаев, Матео Барач, Игорь Юрганов, Данила Прохин (Эмануэль Маммана, 79'), Артур Юсупов (Даниил Павлов, 87'), Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Кирилл Заика, Ивелин Попов (Дмитрий Воробьев, 79'), Викториен Ангбан (Жоазиньо, 76'), Максим Барсов (Никита Бурмистров, 46').

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Филип Дагерстол (Илья Камышев, 86'), Брайан Идову, Денис Глушаков (Кемаль Адеми, 83'), Эльмир Набиуллин, Александр Трошечкин (Артем Соколов, 46'), Сенин Себай (Илья Садыгов, 90'), Илья Кухарчук (Бесард Сабович, 46').

«Сочи», одержав третью победу в сезоне, набрал девять очков и поднялся на третью позицию в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с четырьмя очками остались на двенадцатом месте.