Вильнюс, 16 августа, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Отключение Белоруссии от систем банковских расчетов неизбежно и является вопросом времени. Тогда любая торговля с белорусскими партнёрами станет невозможной, заявил президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс.

Businessnews.kz SWIFT

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Он сообщил, что отключение Белоруссии от SWIFT запланировано на начало сентября. Янулявичюс отметил также, сообщает издание delfi, что такой шаг в отношении белорусской банковской системы станет логичным продолжением санкций Евросоюза, уже затронувших белорусские предприятия.

Литовский финансовый аналитик Марюс Дубниковас не согласен с реалистичностью такого развития событий. По его мнению, такая санкция не была применена к России, и в случае Белоруссии «маловероятно, что будет отключена система SWIFT».

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