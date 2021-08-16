Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Донские спортсмены — победители и призёры Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио, а также их наставники получат премии. Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада в Токио

Выплата за золотые медали на главных играх четырёхлетия в Токио составит 3 млн рублей, за серебряные — 2 млн рублей, за бронзовые — 1,5 млн рублей. Спортсмены, занявшие с четвёртого по шестое место получат по 500 тыс. рублей. Победители и призёры Параолимпийских игр также получат выплаты. Однако их размер вдвое меньше, чем у олимпийцев.

Тренеры получат 50% от установленных сумм.