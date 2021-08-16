Нью-Йорк, США, , 20:43 — REGNUM После перехода власти в Афганистане под контроль движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо гарантировать, что с территории страны не будет исходить угроза для других государств. Об этом говорится в распространённом 16 августа заявлении Совета Безопасности ООН.

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В документе также подчёркивается, что ни «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни «какая-либо иная афганская группировка или отдельный человек» не должны оказывать поддержку террористам, действующим за пределами Афганистана на территории любой другой страны.

Ранее СБ ООН также призвал к созданию в Афганистане нового инклюзивного правительства, которое будет представлять разные группы населения страны, включая женщин.

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