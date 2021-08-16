Ташкент, , 20:39 — REGNUM Крушение афганского штурмовика в Узбекистане произошло из-за его столкновения в воздухе с многоцелевым истребителем МиГ-29 ВВС Узбекистана, сообщили 16 августа в генпрокуратуре среднеазиатской республики.

Истребитель МиГ-29 Kirill Naumenko

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Два МиГ-29 были направлены, чтобы сопровождать запросившие в Узбекистане посадку самолёты ВВС Афганистана. Один из узбекистанских самолётов столкнулся с афганским.

Самолёты ВВС Афганистана просили посадки в военном аэропорту Ханабад (Кашкадарьинская область, Узбекистан), но им разрешили посадку в международном аэропорту Термез (Сурхандарьинская область, Узбекистан).

По версии генпрокуратуры Узбекистана, афганских штурмовиков было три.

Ранее стало известно, что, по данным узбекистанского минобороны, афганский военный самолёт был сбит системой ПВО Узбекистана.

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