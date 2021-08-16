Нью-Йорк, США, , 20:35 — REGNUM В Афганистане после перехода власти под контроль движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо создание нового правительства, которое будет представлять разные группы населения. Об этом говорится в распространенном 16 августа заявлении Совета Безопасности ООН.

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«Члены Совета Безопасности призвали к немедленному прекращению любого насилия и формированию путём переговоров единого, инклюзивного и представительного правительства», — говорится в документе.

Подчёркивается, что такое правительство предполагает, в том числе, равное и значимое участие в нём женских представителей.

В заявлении Совета Безопасности также отмечается, что конец конфликту в Афганистане может быть положен «только путём инклюзивного, справедливого, прочного и реалистичного политического урегулирования с поддержкой прав человека, включая права меньшинств, женщин и детей».