Москва, 16 августа, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал 41-летнюю женщину, оставившую ребёнка в контейнере для мусора. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

christianabella Новорожденный

«Суд, с учётом позиции прокуратуры, арестовал женщину, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)», — рассказали в прокуратуре.

Происшествие случилось 14 августа в Москве на улице Усачева. Женщина оставила в мусорном контейнере пакет с новорождённой дочкой.