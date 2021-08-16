Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. В Ростовской области сохранится дождливая погода, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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Так, согласно прогнозу донских синоптиков, до конца суток 16 августа, а также ночью и утром 17 августа местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20−23 метров в секунду.

Автовладельцев просят быть внимательными и не парковать машины рядом с деревьями, опорами линий электропередачи, рекламными щитами. Горожанам следует максимально исключить пребывание на улице.