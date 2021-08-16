В Ярославле «Мебельмаркт» потратит миллион на благотворительность
Ярославль, 16 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Собственник готовящегося к открытию в Ярославле ТЦ «МебельМаркт» Юрий Титов потратит миллион рублей на нужды города. Об этом он сообщил в СМИ.
Как ранее рассказывало ИА REGNUM, в июле Титов объявил, что готов отдать миллион рублей тому, кто докажет, что бизнесмен получил какую-либо выгоду от знакомства с мэром. По словам Титова, таких доказательств никто привести так и не смог.
Обещанный за «разоблачение» миллион предприниматель решил потратить на благотворительность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин заявил о возможном конфликте интересов, возникшем у мэра города Владимира Волкова при изменении статуса земли под торговым центром. Однако комиссия муниципалитета конфликта не установила.