Ярославль, 16 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Собственник готовящегося к открытию в Ярославле ТЦ «МебельМаркт» Юрий Титов потратит миллион рублей на нужды города. Об этом он сообщил в СМИ.

Юрий Титов

Как ранее рассказывало ИА REGNUM, в июле Титов объявил, что готов отдать миллион рублей тому, кто докажет, что бизнесмен получил какую-либо выгоду от знакомства с мэром. По словам Титова, таких доказательств никто привести так и не смог.

«Всегда на Руси о человеке судили по делам. Логика некоторых народных избранников мне совершенно не понятна: по их мнению, главное — чтобы человек был местный. Это ли не кумовство?» — рассказал Юрий Титов.

Обещанный за «разоблачение» миллион предприниматель решил потратить на благотворительность.

«Деньги мы потратим на проект детского сада в Красноперекопском районе на несколько групп, обустройство набережной и спортплощадки для местных жителей. Конечно, мы понимаем, что это долгосрочные планы, но уверены — обещанное обязательно осуществим. Никаких сомнений в том, что получится именно так, у меня не было», — рассказал предприниматель Юрий Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин заявил о возможном конфликте интересов, возникшем у мэра города Владимира Волкова при изменении статуса земли под торговым центром. Однако комиссия муниципалитета конфликта не установила.